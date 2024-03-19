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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Поранено чотирьох цивільних: РФ уночі обстріляла ракетами С-300 Селидове на Донеччині

Поранено чотирьох цивільних: РФ уночі обстріляла ракетами С-300 Селидове на Донеччині

19 березня, 2024 вiвторок
11:12
Війна з Росією

У ніч на 19 березня російські окупанти атакували приватний сектор Селидового, що на Донеччині, з використанням зенітного ракетного комплексу С-300

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Вибухи пролунали о 02:30.

"Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях: троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пораненим із мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надано невідкладну медичну допомогу", - поінформували в прокуратурі.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі.

Відкрито провадження про порушення законів і звичаїв війни.

Теги:
Україна
Росія
Донеччина
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