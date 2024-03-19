Поранено чотирьох цивільних: РФ уночі обстріляла ракетами С-300 Селидове на Донеччині
У ніч на 19 березня російські окупанти атакували приватний сектор Селидового, що на Донеччині, з використанням зенітного ракетного комплексу С-300
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Вибухи пролунали о 02:30.
"Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях: троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пораненим із мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надано невідкладну медичну допомогу", - поінформували в прокуратурі.
Також унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі.
Відкрито провадження про порушення законів і звичаїв війни.
- У ніч на 12 березня окупанти атакували Селидове шістьома ракетами С-300, постраждали дві жінки.
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