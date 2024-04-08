Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що ЗСУ втрачають позиції на полі бою через затримку пакета допомоги

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр передає Укрінформ.

"Упродовж останніх кількох тижнів, кількох місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це – через бездіяльність Конгресу", - зазначила вона.

Речниця наголосила на необхідності продовжувати підтримку України, як це відбувалося впродовж попередніх понад двох років.

"Вони борються за свою свободу, за демократію, проти агресії Путіна. І ми знаємо, що відбудеться, якщо не відповісти тиранії, якщо не зупинити диктаторів", - підкреслила Жан-П’єр.

Вона також акцентувала на важливості для Палати представників ухвалити законопроєкт з потребами національної безпеки та підтримкою України відразу після канікул цього тижня.