Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що ЗСУ втрачають позиції на полі бою через затримку пакета допомоги
Адміністрація президента США заявила, що затримка Конгресом нового пакета допомоги Україні призвела до того, що ЗСУ втрачають позиції на полі бою через нестачу боєприпасів та озброєнь
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр передає Укрінформ.
"Упродовж останніх кількох тижнів, кількох місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це – через бездіяльність Конгресу", - зазначила вона.
Речниця наголосила на необхідності продовжувати підтримку України, як це відбувалося впродовж попередніх понад двох років.
"Вони борються за свою свободу, за демократію, проти агресії Путіна. І ми знаємо, що відбудеться, якщо не відповісти тиранії, якщо не зупинити диктаторів", - підкреслила Жан-П’єр.
Вона також акцентувала на важливості для Палати представників ухвалити законопроєкт з потребами національної безпеки та підтримкою України відразу після канікул цього тижня.
- 31 березня спікер палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова погодитись на кредитні гроші від США.
- Сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів.
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