ЄС виділить Афганістану ще 150 млн євро

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"На зустрічі лідерів країн G7 я оголошу про збільшення гуманітарної допомоги афганцям в країні та за її межами у рамках бюджету ЄС з 50 мільйонів євро до 200 мільйонів", - написала вона.

Фон дер Ляєн додала, що ця гуманітарна допомога буде додана до внесків держав-членів ЄС у допомогу народу Афганістану.