ЄС виділить Афганістану ще 150 млн євро
Члени Європейського Союзу збільшать гумдопомогу Афганістану з 50 до понад 200 млн євро
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
"На зустрічі лідерів країн G7 я оголошу про збільшення гуманітарної допомоги афганцям в країні та за її межами у рамках бюджету ЄС з 50 мільйонів євро до 200 мільйонів", - написала вона.
Фон дер Ляєн додала, що ця гуманітарна допомога буде додана до внесків держав-членів ЄС у допомогу народу Афганістану.
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