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ЄС виділив Молдові 50 млн євро - перший транш макрофінансової допомоги

1 серпня, 2022 понедiлок
17:50
Світ Молдова

Молдова отримала виділений Єврокомісією перший транш у розмірі 50 млн євро макрофінансової допомоги

Про це інформує Європейська Правда.

При цьому 35 млн євро надаються у вигляді довгострокових позик на пільгових умовах, а ще 15 мільйонів – у вигляді грантів.

Загальна сума становитиме 150 млн євро.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на підтримку Молдови з огляду на повномасштабне вторгнення РФ в Україну та наплив українських біженців. Фінанси також підуть на подолання наслідків пандемії COVID-19 і газової кризи, що виникла восени 2021 року.

"Макрофінансова допомога має допомогти Молдові задовольнити її нагальні потреби у фінансуванні та підтримати загальну макроекономічну стабільність. Це також посилить подальше впровадження реформ у кількох пріоритетних сферах", – зазначила Єврокомісія.

За даними Єврокомісії, станом на сьогодні міжнародні та двосторонні донори пообіцяли надати Молдові близько 1,3 млрд євро додаткової допомоги в шести пріоритетних сферах.

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