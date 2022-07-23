ЄС відновив нафтові угоди Росії з третіми країнами, – Reuters
Європейський Союз вніс поправки до санкцій проти Росії. Тепер російські державні компанії "Роснефть" і "Газпром" зможуть постачати нафту в треті країни
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що ЄС вніс поправки до санкцій проти Росії для обмеження ризиків для глобальної енергетичної безпеки.
"З метою уникнення будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі, ЄС вирішив продовжити виняток із заборони брати участь у операціях з певними державними підприємствами щодо операцій із сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти. до третіх країн", - йдеться в заяві ЄС.
Відповідно до змін у санкційній політиці, постачати нафту третім країнам будуть російські Газпром і Роснефть. Платежі, пов’язані з такими постачаннями, не будуть заборонені.
Зазначається, що обмеження зняли через побоювання, що Китай та Індія купували б нафту через дрібних приватних трейдерів, а торгівля російською нафтою перекочувала б у сірі зони зі слабким страхуванням від аварій і її транспортували старішими суднами.
- 21 липня російський економічний аналітик, спеціаліст з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін заявив, що видобуток нафти в Росії впаде на 56%, а Газпром Путін принесе в жертву, щоби "покарати" ЄС.
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