ЄС відновив нафтові угоди Росії з третіми країнами, – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ЄС вніс поправки до санкцій проти Росії для обмеження ризиків для глобальної енергетичної безпеки.

"З метою уникнення будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі, ЄС вирішив продовжити виняток із заборони брати участь у операціях з певними державними підприємствами щодо операцій із сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти. до третіх країн", - йдеться в заяві ЄС.

Відповідно до змін у санкційній політиці, постачати нафту третім країнам будуть російські Газпром і Роснефть. Платежі, пов’язані з такими постачаннями, не будуть заборонені.

Зазначається, що обмеження зняли через побоювання, що Китай та Індія купували б нафту через дрібних приватних трейдерів, а торгівля російською нафтою перекочувала б у сірі зони зі слабким страхуванням від аварій і її транспортували старішими суднами.

21 липня російський економічний аналітик, спеціаліст з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін заявив, що видобуток нафти в Росії впаде на 56%, а Газпром Путін принесе в жертву, щоби "покарати" ЄС.

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