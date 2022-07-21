Про це російський економічний аналітик, спеціаліст з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін розповів на каналі "Ходорковський", інформує телеграм-канал "Можем обяснить".

"Відстрочене ембарго ЄС на постачання російських енергоносіїв (сирої нафти та нафтопродуктів морем) фактично обрушить нафтову промисловість країни, Ми підрахували, що спочатку має "відвалитися" 51% сирої нафти, а в березні 57% нафтопродуктів. Тобто половина експорту зникне", - зазначає експерт.

Це драматично вплине на галузь, робочі місця та прибуток бюджету Росії.

"За нашими підрахунками, видобуток нафти в Росії наступного року впаде на 56%. Це означає закриття та радикальне скорочення роботи НПЗ, ліквідація діючих свердловин", - додав Крутіхін.

Щодо газу, то з ним "покінчить сам уряд" – прокачування Північним потоком - 1 різко скоротиться або припиниться зовсім.

"Вирішили принести в жертву Газпром і інтереси російської економіки для того, щоб "покарати" Європу", - нарікає експерт.

14 червня, компанія "Газпром" оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%. Німеччині назвали "політичним" рішення Газпрому скоротити газопостачання.

11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону

18 липня Газпром оголосив форс-мажор щодо постачання частини газу в Європу через "надзвичайні" обставини, які від нього не залежать. Це не дивлячись на те, що Канада повернула Німеччині введену під санкції турбіну "Північного потоку", що у Росії називали головною перешкодою у відновленні роботи газогону.

19 липня у Єврокомісії припустили, що Росія не відновить роботу Північного потоку – 1. Інші джерела повідомили, що Росія збирається відновити експорт газу трубопроводом 21 липня, проте відновлення роботи буде з меншою пропускною здатністю.

З огляду на газовий шантаж Росії, ЄС цьогоріч планує скоротити споживання газу на 15%.

Сьогодні, 21 липня, Росія відновила роботу газогону "Північний потік - 1", але лише частково. Песков назвав це технологічним, а не політичним рішенням.

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