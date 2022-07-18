Російський Газпром оголосив форс-мажор щодо частини постачання газу в Європу
Газпром оголосив форс-мажор щодо постачання частини газу в Європу через "надзвичайні" обставини, які від нього не залежать
Про це пише Reuters.
Газета отримала лист Газпрому від 14 липня одному з європейських клієнтів.
"У листі вказано, що Газпром як монополіст на експорт російського газу трубопроводами не може виконати свої зобов’язання щодо постачання через "надзвичайні" обставини, які від нього не залежать", - пише Reuters.
За повідомленням британського агентства новин, у листі вказано, що форс-мажор – пункт, який застосовується, коли бізнес постраждав від обставин, які не під його контролем, набув чинності з постачання від 14 червня.
Також зазначається, що йдеться про основний маршрут постачання газопроводом "Північний потік -1" у Німеччину та за її межі.
"Цей захід, ймовірно, призведе до ескалації напруженості між Росією та Заходом через російське вторгнення в Україну, яке Москва називає "спеціальною військовою операцією", - наголошує Reuters.
У Газпромі цю інформацію поки не коментують.
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У Європі шукають шляхів зупинення трубопроводу "Північний потік - 1", щоб відмовитись від російського газу.
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