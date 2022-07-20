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ЄС цьогоріч планує скоротити споживання газу на 15%, - Bloomberg

20 липня, 2022 середа
09:56
Економіка nord stream 1 Північний потік газ

Європейський Союз збирається запропонувати добровільне 15% скорочення споживання природного газу країнами-членами, починаючи з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива

Про це пише Bloomberg.

Ціль буде включена в положення, що супроводжує план скорочення попиту, який Європейська комісія має оприлюднити в середу, щоб впоратися з потенційним повним відключенням з боку Москви. За словами джерел видання серед дипломатів ЄС, цей захід також передбачатиме обов’язковий виконання, якщо ситуація погіршиться, а добровільних обмежень буде недостатньо.

Згідно зі своїм планом "Економте газ для безпечної зими", комісія планує рекомендувати кроки, які включають зменшення опалення та охолодження, а також ринкові заходи. Згідно з проектом оцінки комісії, у разі суворої зими під загрозою ризикує потрапити 1,5% валового внутрішнього продукту ЄС.

Найбільшим завданням ЄС цієї зими є забезпечення достатніх поставок газу для генерації тепла та електроенергії.

Комісія працює, виходячи з припущення, що Росія не відновить повні поставки через трубопроводом Nord Stream 1, який був закритий на початку цього місяця на ремонт, заявив у вівторок комісар з питань бюджету Йоганнес Ган. Перед початком ремонту трубопровід був заповнений приблизно на 40%.

Зменшення російських поставок торкнулося 12 держав-членів і спонукало Німеччину підвищити рівень небезпеки до другого за величиною рівня минулого місяця. Загальні потоки з Росії в червні становили менше 30% від середнього показника 2016-2021 років, йдеться в документі.

Згідно з дипломатами, які побажали залишитися невідомими, оскільки переговори щодо пропозиції є приватними, запланована постанова надасть комісії право оголошувати загальносоюзну тривогу, якщо існує суттєвий ризик серйозного дефіциту пропозиції або стрибка попиту.

Цей захід потребуватиме схвалення держав-членів, яке комісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної зустрічі міністрів енергетики. Велика група країн виступає проти обов’язкових скорочень, стверджуючи, що національні уряди вже мають плани на випадок надзвичайних ситуацій і скоротять попит незалежно від того, чи зобов’язує їх ЄС.

  • 10 червня стало відомо, що у Європарламенті заявили про пошук Європою можливості зупинити "Північний потік -1".
  • 14 червня, компанія оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%. Німеччині назвали "політичним" рішення Газпрому скоротити газопостачання.
  • 11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону
  • 18 липня Газпром оголосив форс-мажор щодо постачання частини газу в Європу через "надзвичайні" обставини, які від нього не залежать. Це не дивлячись на те, що Канада повернула Німеччині введену під санкції турбіну "Північного потоку", що у Росії називали головною перешкодою у відновленні роботи газогону.
  • 19 липня у Єврокомісії припустили, що Росія не відновить роботу Північного потоку – 1. Інші джерела повідомили, що Росія збирається відновити експорт газу трубопроводом 21 липня, проте відновлення роботи буде з меншою пропускною здатністю.

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Росія
ЄС
газ
Північний потік
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