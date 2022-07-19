Про це заявив єврокомісар із бюджету Йоганнес Ган, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми не очікуємо, що він повернеться. Ми працюємо, виходячи з того, що він не повернеться до роботи. І в цьому випадку необхідно вжити певних додаткових заходів", - сказав Ган.

Росія планує відновити потік газопроводу Nord Stream 21 липня після планового ремонту. Тим не менш, від Брюсселя до Берліна зростає побоювання, що робота може не відновитися, особливо після того, як Росія скоротила потоки минулого місяця, посилаючись на затримки через санкції. До того ж Москва і Газпром не дали жодних гарантій того, що постачання буде відновлено 21 липня.

Припинення поставок російського газу до ЄС може мати катастрофічні наслідки для промисловості і країни щосили намагаються знайти альтернативні постачання. Німеччина особливо залежить від російського газу, і вже скорочення поставок спонукало велике комунальне підприємство Uniper SE просити уряд про допомогу.

Комісія, виконавчий орган ЄС, має оприлюднити в середу план скоординованого скорочення попиту на газ, щоб пом’якшити наслідки потенційного відключення Москвою. Вона розглядає набір рекомендацій для держав-членів, включаючи добровільне скорочення використання опалення та охолодження та деякі ринкові заходи. Комісія також може вимагати права примусово скорочувати споживання, якщо це буде потрібно пізніше.

Відзначимо, "Північний потік-1", який транспортує газ з Росії до Німеччини, було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.

27 травня Оператор ГТС України та НАК "Нафтогаз України" звернулись до компетентних органів Німеччини щодо призупинення роботи "Північного потоку – 1".

10 червня стало відомо, що у Європарламенті заявили про пошук Європою можливості зупинити "Північний потік -1".

14 червня, компанія оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%.

Німеччині назвали "політичним" рішення Газпрому скоротити газопостачання через "Північний потік - 1".

11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону

18 липня Газпром оголосив форс-мажор щодо постачання частини газу в Європу через "надзвичайні" обставини, які від нього не залежать. Це не дивлячись на те, що Канада повернула Німеччині введену під санкції турбіну "Північного потоку", що у Росії називали головною перешкодою у відновленні роботи газогону.

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