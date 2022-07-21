Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на керівника пресслужби Кремля Дмитра Пєскова.

"Пропоную уважно перечитати заяву президента, зроблену в Тегерані. Він абсолютно детально пояснив, скільки компресорних станцій і які неполадки зафіксовані компанією Siemens, у зв'язку з чим відбувається ситуація, за якої неможливо на 100% збільшити тиск", - сказав у четвер журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Таким чином він прокоментував заяву Берліна про те, що неполадки з турбіною на даний момент не є причиною зниження прокачування "Північним потоком".

Як наголосив Пєсков, "це технологічні причини, пов'язані з неможливістю належного технологічного обслуговування газопроводу".

Він також зазначив, що РФ категорично відкидає звинувачення у використанні проблематики постачання газу для політичного шантажу, готова й надалі забезпечувати енергобезпеку Європи.

"Президент у Тегерані чітко сказав, що "Газпром" виконував, виконує і виконуватиме всі свої зобов'язання. А будь-які технологічні складнощі, які пов'язані з цим, - вони походять від тих обмежень, які запровадив Європейський союз. Саме вони не дозволяють здійснювати ремонт обладнання ", - наголосив Пєсков.

За його словами, це стосується турбін, які працюють на компресійних станціях. "Саме ці обмеження ведуть до того, що деякі агрегати нині не можуть отримати необхідне сервісне обслуговування", - зазначив прес-секретар президента.

Видання зазначає, що 21 липня, газопровід "Північний потік" відновив транспортування газу з Росії до Німеччини після планових профілактичних робіт.

"Північний потік" зараз здатний працювати на 40% потужності (близько 67 млн. куб. м на добу). Це пов'язано з тим, що одна з турбін магістралі через санкції Канади не повернулася з капітального ремонту на заводі в Монреалі. Крім того, на компресорній станції "Портова" завершився термін міжремонтного напрацювання до капітального ремонту та інших двигунів. Зараз на об'єкті працюють лише два двигуни. Незабаром ще один газоперекачувальний агрегат повинен бути зупинений у зв'язку з напрацюванням міжремонтного пробігу.

14 червня, компанія "Газпром" оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%. Німеччині назвали "політичним" рішення Газпрому скоротити газопостачання.

11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону

18 липня Газпром оголосив форс-мажор щодо постачання частини газу в Європу через "надзвичайні" обставини, які від нього не залежать. Це не дивлячись на те, що Канада повернула Німеччині введену під санкції турбіну "Північного потоку", що у Росії називали головною перешкодою у відновленні роботи газогону.

19 липня у Єврокомісії припустили, що Росія не відновить роботу Північного потоку – 1. Інші джерела повідомили, що Росія збирається відновити експорт газу трубопроводом 21 липня, проте відновлення роботи буде з меншою пропускною здатністю.

З огляду на газовий шантаж Росії, ЄС цьогоріч планує скоротити споживання газу на 15%.

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