ЄС визнав швейцарські COVID-паспорти
Швейцарія стала першою країною ЄС, COVID-сертифікат якої визнаватиметься в ЄС нарівні з документами, що видані в країнах, які є членами Союзу
Про це повідомив речник ЄС Крістіан Віганд, повідомляє Укрінформ.
"Єврокомісія прийняла сьогодні рішення, яке гарантує, що сертифікати COVID-19, які видаються Швейцарією, будуть вважатися еквівалентними COVID-сертифікатам ЄС", - сказав він.
За його словами, з 9 липня швейцарські COVID-сертифікати будуть прийматися в ЄС.
Він зауважив, що це взаємне рішення і Швейцарія буде визнавати всі документи щодо коронавірусу, які видані у Євросоюзі.
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