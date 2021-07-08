ЄС визнав швейцарські COVID-паспорти

Про це повідомив речник ЄС Крістіан Віганд, повідомляє Укрінформ.

"Єврокомісія прийняла сьогодні рішення, яке гарантує, що сертифікати COVID-19, які видаються Швейцарією, будуть вважатися еквівалентними COVID-сертифікатам ЄС", - сказав він.



За його словами, з 9 липня швейцарські COVID-сертифікати будуть прийматися в ЄС.



Він зауважив, що це взаємне рішення і Швейцарія буде визнавати всі документи щодо коронавірусу, які видані у Євросоюзі.