ЄС закликав Китай допомогти закінчити війну в Україні та не перешкоджати санкціям проти РФ

Про це повідомляє The Guardian.



Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що онлайн-переговори з керівництвом Китаю, прем'єр-міністром Лі Кецяном і президентом Сі Цзіньпіном пройшли в дуже тверезій атмосфері.



Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС закликав Китай допомогти припинити війну в Україні.



"Китай не може закривати очі на порушення Росією міжнародного права", - наголосив він.



Фон дер Ляєн зазначила, що як постійний член Ради безпеки Китай несе "дуже особливу відповідальність". Вона заявила, що ЄС застеріг китайських лідерів від допомоги Росії ухилятися від західних санкцій.



"Ми також чітко дали зрозуміти, що Китай повинен якщо не підтримувати, то принаймні не втручатися в наші санкції. Це призведе до серйозної шкоди репутації Китаю тут, у Європі", - підкреслила президентка Єврокомісії.



За її словами, щодня Китай і ЄС обмінюються товарами та послугами вартістю майже €2 млрд, тоді як китайсько-російська торгівля становить лише €330 млн на день.



Водночас лідери ЄС уникли відповіді на питання про те, чи отримали вони обіцянку від Китаю не допомагати Росії.



"Ми сподіваємося, що наші аргументи були почуті китайцями", - сказав Мішель.



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