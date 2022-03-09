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ЄС запровадив санкції проти ще 160 росіян і відключив від SWIFT три білоруські банки

9 березня, 2022 середа
20:40
Світ SWIFT

Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, а також проти банківського сектору Білорусі за сприяння російській збройній агресії

Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС.

Новий раунд санкцій Євросоюз затвердив у середу, 9 березня.

До списку персональних санкцій додали 160 росіян. 14 з них - олігархи та бізнесмени, які працюють у ключових галузях економіки, 146 - члени Ради Федерації, які голосували за ратифікацію угод "Л/ДНР". Зокрема, під обмеження ЄС потрапили основний бенефіціар найбільшого російського експортера вугілля СУЕК Андрій Мельничеко, гендиректор Аерофлоту Михайло Полубояринов, керівник Ростелекому Михайло Осеєвський, гендиректор VK Володимир Кирієнко та інші.

Загалом обмежувальні заходи ЄС зараз застосовуються до 862 фізичних та 53 юридичних осіб в РФ.

Також були ухвалені санкції проти банківського сектору Білорусі. ЄС відключив від SWIFT Белагропромбанк, Банк Дабрабит, Банк розвитку Республіки Білорусь, а також їхні білоруські дочірні компанії. Нові обмеження забороняють операції з Центральним банком Білорусі, а також надання державного фінансування торгівлі та інвестицій в Білорусь.

Крім того, Рада ЄС ввела додаткові обмежувальні заходи щодо експорту морських навігаційних товарів і технологій радіозв'язку до Росії.

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Білорусь
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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