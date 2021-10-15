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ЄС засудив проведення російського перепису в окупованому Криму

15 жовтня, 2021 п'ятниця
16:27
війна з Росією ЄС

Євросоюз засудив проведення Росією перепису населення на території окупованого Криму

Про це повідомляє ЄП з посиланням на заяву речника зовнішньополітичної служби ЄС.

"Ці дії є спробою узаконити анексію Криму і підірвати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у заяві.

ЄС також засудив новий військовий призов на півострові та закликав Росію припинити порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права. 

"Європейський Союз буде продовжувати працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як було підтверджено на першому саміті Міжнародної "Кримської платформи". ЄС буде продовжувати проводити політику невизнання", - додав речник.

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ЄС
Євросоюз
перепис населення
анексія Криму
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