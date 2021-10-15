ЄС засудив проведення російського перепису в окупованому Криму
Євросоюз засудив проведення Росією перепису населення на території окупованого Криму
Про це повідомляє ЄП з посиланням на заяву речника зовнішньополітичної служби ЄС.
"Ці дії є спробою узаконити анексію Криму і підірвати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у заяві.
ЄС також засудив новий військовий призов на півострові та закликав Росію припинити порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права.
"Європейський Союз буде продовжувати працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як було підтверджено на першому саміті Міжнародної "Кримської платформи". ЄС буде продовжувати проводити політику невизнання", - додав речник.
- У Міністерстві закордонних справ України засудили проведення РФ перепису населення на тимчасово окупованій нею території Криму та Севастополі
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