ЄС засудив проведення російського перепису в окупованому Криму

Про це повідомляє ЄП з посиланням на заяву речника зовнішньополітичної служби ЄС.

"Ці дії є спробою узаконити анексію Криму і підірвати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у заяві.



ЄС також засудив новий військовий призов на півострові та закликав Росію припинити порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права.

"Європейський Союз буде продовжувати працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як було підтверджено на першому саміті Міжнародної "Кримської платформи". ЄС буде продовжувати проводити політику невизнання", - додав речник.

У Міністерстві закордонних справ України засудили проведення РФ перепису населення на тимчасово окупованій нею території Криму та Севастополі