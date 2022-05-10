Про це повідомляє Reuters

"Це явне та шокуюче свідчення запланованої атаки Росії на Україну, яка мала серйозні наслідки для простих людей та бізнесу в Україні та по всій Європі", - заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, інформує ВВС.

Це перше офіційне звинувачення Росії у Європейському союзі.

"Європейський союз та його держави-члени разом зі своїми міжнародними партнерами рішуче засуджують зловмисну кіберактивність, яку проводить Російська Федерація проти України, яка націлена на супутникову мережу KA-SAT, керовану Viasat", - йдеться у повідомленні блоку.

Атака викликала значні збої у роботі державних органів, підприємств та користувачів в Україні, а також торкнулася кількох держав-членів ЄС.

"Ця кібератака мала значний вплив, викликавши перебої у зв'язку між декількома державними органами, підприємствами та користувачами в Україні, а також торкнулася кількох держав-членів ЄС", — йдеться у заяві Ради ЄС.

Британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) вважає, що основною метою російської атаки були українські військові, але вона також порушила роботу вітряних електростанцій та користувачів інтернету у Центральній Європі.

У березні європейські провайдери заявили, що напад на американського супутникового оператора Viasat відключив тисячі інтернет-користувачів у Німеччині, Франції, Угорщині, Греції, Італії та Польщі.

Раніше Євросоюз тільки припускав, що кібератаки виходили з Росії, але тепер має достатньо доказів, щоб приписати цей злом російській державі, заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Висновки про сплановану агресію у Євросоюзі зробили на базі даних розвідки Великої Британії, Канади та ЄС.

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