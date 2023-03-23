ЄСПЛ призначив на листопад слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Криму
Європейський суд з прав людини призначив на 8 листопада 2023 року слухання в міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо порушення прав людини з боку окупаційної влади Криму
Відповідну ухвалу, затверджену 22 березня, опублікував офіційний сайт ЄСПЛ.
У повідомленні йдеться про те що ЄСПЛ ухвалив додаткові рішення стосовно подальших процесуальних дій у міждержавній справі "Україна проти Росії (Крим)". Справа стосується скарг України про систематичні порушення владою РФ Європейської конвенції з прав людини в анексованому Криму з лютого 2014 року.
На засіданні 8 листопада суд розгляне по суті скарги, які вже були визнані прийнятними, а також питання прийнятності та суті справи "політичних в'язнів" і скарги "засуджених".
У ЄСПЛ нагадали, що 16 грудня 2020 року скаргу України визнали частково прийнятною, встановивши, що скарги підпадають під "юрисдикцію" Росії з огляду на "фактичний контроль", який вона мала над Кримом з 27 лютого 2014 року.
"Після завершення письмової процедури голова Суду повідомив сторонам, що в інтересах належного відправлення правосуддя Суд проведе слухання щодо прийнятності та суті справи, попередньо призначивши його на 8 листопада 2023 року", – йдеться в повідомленні, яке цитує "Німецька хвиля".
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