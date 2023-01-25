Про це інформує The Guardian.

Австралія та Нідерланди вимагають від Російської Федерації компенсації та вибачень за катастрофу MH17, у результаті якої загинули 298 людей, зокрема й 38 австралійців, під час його збиття над Україною у 2014 році.

Водночас Росія заперечує свою причетність, попри висновки міжнародної організації.

Нині Європейський суд з прав людини постановив, що Нідерланди можуть порушити цю справу проти РФ.

Представники постраждалих країн стверджують, що є переконливі докази збиття літака російською зенітно-ракетною системою "Бук-Телар", яка була доставлена ​​з Росії на тоді окуповане сільськогосподарське поле на сході України уранці 17 липня 2014.

Повідомляється, що ця справа доводить ймовірність притягнення Росії до відповідальності за порушення прав людини в нині окупованих регіонах Луганщини та Донеччини.

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