ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за вбивство експідполковника ФСБ Литвиненка
Європейський суд з прав людини визнав , що Росія відповідальна за вбивство ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка в 2006 році у Лондоні
Про це йдеться в рішенні суду, передає НВ.
Тепер Росія повинна заплатити дружині експідполковника ФСБ Марині Литвиненко 100 тис. євро.Також РФ має покрити судові витрати на 22,5 тис. євро.
Прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що держава не буде виконувати рішення.
За його словами, результатів розслідування "досі немає".
Литвиненко помер у Лондоні в листопаді 2006 року внаслідок отруєння полонієм-210. Литвиненко незадовго до цього мав зустріч з ексспівробітником Головного управління охорони РФ Андрієм Луговим.
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