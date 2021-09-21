ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за вбивство експідполковника ФСБ Литвиненка

Про це йдеться в рішенні суду, передає НВ.

Тепер Росія повинна заплатити дружині експідполковника ФСБ Марині Литвиненко 100 тис. євро.

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Також РФ має покрити судові витрати на 22,5 тис. євро.Прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що держава не буде виконувати рішення.За його словами, результатів розслідування "досі немає".Литвиненко помер у Лондоні в листопаді 2006 року внаслідок отруєння полонієм-210. Литвиненко незадовго до цього мав зустріч з ексспівробітником Головного управління охорони РФ Андрієм Луговим.