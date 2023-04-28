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ЄСПЛ зобовʼязав РФ виплатити Грузії 129 млн євро за порушення прав людини у війні 2008 року

28 квітня, 2023 п'ятниця
14:02
Новини ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію виплатити Грузії 129,8 млн євро компенсації за порушення та збитки, завдані громадянам Грузії 2008 року внаслідок російського вторгнення на територію країни

Про це інформує "Європейська правда".

"Велика палата ЄСПЛ ухвалила додаткове рішення за позовом Грузії проти Росії щодо війни 2008 року у частині, що стосується справедливих компенсацій згідно зі ст. 41 Європейської конвенції з прав людини та яку не охоплювало основне рішення 2021 року", - ідеться в повідомленні.

Видання зазначає, що суд встановив, що має юрисдикцію розглядати запит Грузії щодо компенсацій з боку РФ. Це відбулося попри те, що Росію у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, вигнали з Ради Європи, через що російська сторона не співпрацювала з судом під час розгляду запиту з боку Грузії.

Справа стосується, зокрема, випадків убивства грузинського цивільного населення, адміністративної практики катувань цивільних та військовополонених, свавільного позбавлення волі в підвалах "МВС Південної Осетії", мародерства. Також у справі йдеться про випадки політики перешкоджання поверненню грузин до їхніх домівок у Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) і Абхазії та відсутності адекватного розслідування з боку Росії випадків загибелі людей.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, Росія має упродовж трьох місяців сплатити Грузії 3,25 млн євро компенсації у зв'язку із щонайменше 50 жертвами вбивств мирних мешканців у грузинських селах Південної Осетії та у буферній зоні. Грузія заявляла про 116 випадків убивств, проте задовольнили лише ці 50. Причиною є те, що інші 66 людей загинули під час п'яти днів "активної фази війни". Її суд виключив із власної юрисдикції у 2021 році.

Стосовно України таке обмеження не діє.

Також ЄСПЛ зобов'язав РФ сплатити 2697500 євро компенсації щонайменше 166 постраждалим від свавільних затримань і нелюдського поводження з мирним населенням Грузії населенням Південної Осетії у підвалах так званого МВС у Цхінвалі 10-27 серпня 2008 року.

Крім того, Росія зобов'язана виплатити 640 тис. євро компенсації у зв'язку з випадками тортур над грузинськими військовополоненими збройними угрупованнями Південної Осетії у Цхінвалі 8-17 серпня 2008 року.

Суд також присудив виплату компенсації у розмірі 115 млн євро через перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх домівок на окупованих територіях, від чого постраждали щонайменш 23 тисячі осіб. Також Росія зобов'язана буде виплатити 8,24 млн євро у зв'язку з нематеріальними збитками для щонайменше 142 людей. Вони постраждали від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

Інші запити на компенсацію відхилили дев'ятьма голосами проти восьми. Загалом Росія зобов'язана сплатити Грузії 129,8 млн євро компенсації.

  • 23 березня одна з лідерів опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе заявила, що перемога України у війні відкриє шлях до звільнення окупованих Росією Абхазії та Південної Осетії
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