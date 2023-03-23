Про це пише Haqqin.az.

"Абхази та осетини – це наш народ. Вони не з іншої країни, між нами набагато більше спільного, ніж того, що нас розділяє", - сказала Бурджанадзе.

За її словами, Росія була зацікавлена в тому, аби розпалювати внутрішньонаціональну ворожнечу в Грузії, а влада робила недостатньо, аби цьому запобігти. На думку опозиціонерки, Тбілісі має зробити роботу над помилками й докласти зусиль для налагодження мостів із осетинами та абхазами.

Війну в Україні політикиня назвала величезною трагедією і зазначила, що повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року її шокувало.

"Те, що відбувається там, - це глобальна криза, що впливає на всю світову геополітику, в тому числі і на ситуацію на Південному Кавказі", - сказала грузинська опозиціонерка.