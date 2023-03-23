В опозиції Грузії вважають, що перемога України відкриє шлях до деокупації Абхазії та Південної Осетії
Одна з лідерів опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе заявила, що перемога України у війні відкриє шлях до звільнення окупованих Росією Абхазії та Південної Осетії
Про це пише Haqqin.az.
"Абхази та осетини – це наш народ. Вони не з іншої країни, між нами набагато більше спільного, ніж того, що нас розділяє", - сказала Бурджанадзе.
За її словами, Росія була зацікавлена в тому, аби розпалювати внутрішньонаціональну ворожнечу в Грузії, а влада робила недостатньо, аби цьому запобігти. На думку опозиціонерки, Тбілісі має зробити роботу над помилками й докласти зусиль для налагодження мостів із осетинами та абхазами.
Війну в Україні політикиня назвала величезною трагедією і зазначила, що повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року її шокувало.
"Те, що відбувається там, - це глобальна криза, що впливає на всю світову геополітику, в тому числі і на ситуацію на Південному Кавказі", - сказала грузинська опозиціонерка.
- Раніше президентка Грузїї Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ.
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