ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права українських військовополонених
Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення у справі щодо становища українських військових, які потрапили в російський полон, наказавши Росії забезпечити дотримання їхніх прав
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Рішення ухвалили за позовом Карини Олійніченко - дружини українського військового Ярослава Олійніченка, який перебуває в російському полоні. Карина Олійніченко засвідчила, що українських полонених піддають тортурам, і попросила суд зобов’язати Росію надати інформацію про місце перебування її чоловіка та забезпечити його безпеку і звільнити його.
Суд ухвалив проміжне рішення, яким зобов’язав Росію "поважати передбачені Конвенцією права пана Олійніченка та надати йому медичну допомогу, якщо вона потрібна".
Крім того, суд поширив дію цього рішення на всі запити щодо українських військових у російському полоні, щодо безпеки, здоров’я та життя яких є побоювання.
ЄСПЛ попросив Росію протягом тижня надати відповідь, чи вона дійсно утримує Олійніченка і якщо так, то в яких умовах. Уряд України також просять надати всю наявну інформацію впродовж тижня.
- Раніше, 29 червня, відбувся масштабний обмін військовополоненими: до України повернулися 144 захисники, зокрема 95 оборонців Азовсталі.
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