English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права українських військовополонених

ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права українських військовополонених

1 липня, 2022 п'ятниця
20:04
Новини ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення у справі щодо становища українських військових, які потрапили в російський полон, наказавши Росії забезпечити дотримання їхніх прав

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Рішення ухвалили за позовом Карини Олійніченко - дружини українського військового Ярослава Олійніченка, який перебуває в російському полоні. Карина Олійніченко засвідчила, що українських полонених піддають тортурам, і попросила суд зобов’язати Росію надати інформацію про місце перебування її чоловіка та забезпечити його безпеку і звільнити його.

Суд ухвалив проміжне рішення, яким зобов’язав Росію "поважати передбачені Конвенцією права пана Олійніченка та надати йому медичну допомогу, якщо вона потрібна".

Крім того, суд поширив дію цього рішення на всі запити щодо українських військових у російському полоні, щодо безпеки, здоров’я та життя яких є побоювання.

ЄСПЛ попросив Росію протягом тижня надати відповідь, чи вона дійсно утримує Олійніченка і якщо так, то в яких умовах. Уряд України також просять надати всю наявну інформацію впродовж тижня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Європейський Суд
полонені
війна з Росією
Читайте також:
29 червня, 2022 середа
Італійська поліція затримала три гаубиці PzH 2000, що, ймовірно, прямували до України
Владимир Путин
30 червня, 2022 четвер
Путіна єдиного з учасників Каспійського саміту не зустріли біля трапу літака
30 червня, 2022 четвер
Це вже недемократично. На німецькому телебаченні обговорюють конфлікт Зеленського з опозиційними ЗМІ
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.47
    Купівля 34.47
    Продаж 35.2
  • EUR
    Купівля 35.77
    Продаж 36.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
1 липня
21:07
Арена Львів
Сезон УПЛ стартує 23 серпня, - журналіст Циганик
20:56
Генерал Марк Міллі
США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Залужний поговорив з генералом Міллі
20:51
Міністерство фінансів України
Німеччина надала Україні 1 млрд євро
20:51
російські військові окупанти
У "ДНР" хочуть засудити до смертної кари ще двох британців
20:49
Олександр Корнієнко
"Вони прекрасно працюють": Корнієнко заявив, що дивиться вимкнені з цифрового ефіру Еспресо, 5 канал і Прямий
20:47
газопровод
Норвегія розгляне можливість постачання газу Україні
20:42
санкції проти Росії
Понад три десятки продавців зброї з Росії уникли санкцій, - Reuters
20:30
Ексклюзив
посольство США
Поставки Україні за ленд-лізом будуть не зі складів, а з виробничих ліній, - експерт Defense Express Рябих
20:28
зерно хліб пшениця елеватор
Крадене зерно з Бердянська прибуло до Туреччини, - посол просить вжити невідкладних заходів
20:20
Вантажний потяг на шляху до Калінінграда в Кибартай, Литва
Німеччина обурена забороною Литви транзиту вантажів до Калінінграда, - Der Spiegel
20:15
ООН
Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання геноциду
20:11
Укрпошта погасила марки, присвячені "Воскресінню" Петра Сметани
Укрпошта погасила марки, присвячені виставці "Воскресіння" львів'янина Петра Сметани на бієнале у Венеції
20:10
Уряд України
У проєкті оптимізації структури Кабміну пропонують ліквідувати Міністерство у справах ветеранів, - Ірина Фріз
19:39
ЗМІ: Universal Pictures закриває офіс у Росії
19:39
Безпілотник "Форпост"
ЗСУ збили російський безпілотник вартістю $7 млн
19:27
Оновлено
Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському районі Одещини
Росіяни завдали ракетного удару по Сергіївці на Одещині: кількість загиблих зросла до 21
19:10
Лисичанськ
Україна відбила ворожу розвідку у напрямку Лисичанського желатинового заводу, - звіт Генштабу
19:07
Еспресо Прямий 5 канал
Петиція проти відключення Еспресо, 5 каналу і Прямого набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
19:06
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
Під виглядом "виплат від Ахметова": ПриватБанк попередив українців про шахрайський сайт
18:59
діти і гроші
В Україні збільшили мінімальний розмір аліментів
18:58
Співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко: за рахунок нових технологій виробництва безпілотників ми можемо перевершити агресора у кількості та якості протягом року
18:57
Норвегія
Норвегія надасть Україні 1 млрд євро допомоги до кінця 2022 року, - премʼєр Стере
18:53
мобілізація рф солдати орки
Росія розпочала мобілізацію у Владивостоці і Сергєєвці
18:46
Євроcoюз ЄС
Єврокомісія пропонує надати Україні 1 млрд євро - першу частину макрофінансової допомоги
18:40
Ноутбук
Гранти, навчання та підтримка бізнесу. В Україні запрацював проєкт "єРобота"
18:39
Ексклюзив
Лисичанськ
Бої за Лисичанський НПЗ - це боротьба за контроль траси Лисичанськ - Бахмут, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
18:35
Ексклюзив
Володимир Огризко
Дипломат Огризко назвав два можливих сценарії щодо подальшої долі Росії: знищення військово-промислового комплексу, перетворення на низку безʼядерних держав
18:33
НБУ збільшив розміри партій пам'ятних монет України
НБУ затвердив новий перелік банків, що продаватимуть пам'ятні монети
18:29
окупант
"Народ бунтує, майже всі написали відмову": окупант розповів матері про настрої в його підрозділі
18:27
Льюїс Гемілтон
Підтримка Путіна поза моїм розумінням, - легенда Формули-1 Гемілтон
18:16
Австралія
Австралія закликала РФ повернути Україні повний контроль над ядерними об’єктами
18:13
Ексклюзив
колони білоруської військової техніки
Без участі військ РФ не можна говорити про наступ з боку Білорусі, -  експерт Defense Express Рябих
18:03
Премʼєр Норвегії та президент України
Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва і зустрівся із Зеленським
17:56
На фото міністр охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко
РФ ракетним ударом по Одещині пошкодила дитячий реабілітаційний центр, що належить Молдові: один співробітник загинув, п'ятеро поранені
17:49
Судовий вирок
Рада підтримала законопроєкт про інформування із суду через "Дію"
17:41
Олександр Усик
Усик: За 1 день війни я усвідомив, що можу все втратити за 1 секунду
17:33
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Армію Білорусі в Україні чекає полон або цинкові гроби, - білоруська журналістка Радіна
17:26
газ
Росія на 10 днів повністю зупиняє "Північний потік"
17:23
спека
У Києві встановили чотири температурні рекорди у червні
17:21
СБУ, затримання
У Києві затримали росіянина, якого Інтерпол роками розшукував за тяжкі злочини
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV