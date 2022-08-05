"Тихий терор. Хроніки пекла" - це фільм-хроніка про життя тимчасово окупованого Херсону з 24 лютого до кінця весни.

Російська пропаганда робить все, аби створити в тимчасово окупованому місті картинку "мирного життя". Насправді ж, тривають масові викрадення та катування людей, херсонців тримають в інформаційній ізоляції, не дозволяють полишати окупований регіон.

Герої фільму – люди, яким дивом вдалося вирватися з міста, і які погодилися розповісти про жахи, які відбуваються у застінках катівень російських загарбників, на камеру. Своїми історіями діляться херсонці, які пережили викрадення та тортури, а також активісти, волонтери, журналісти.

"Те що відбувається в Херсоні дуже важко показати на відео. Тому що весь жах, весь цей тихий терор він відбувається у підвалах, він відбувається вночі. І я не знаю, що краще, коли в твій будинок прилітає ракета, чи коли тебе ставлять до стінки в якомусь підвалі, куди тебе привозять з власного дому?" - розповідає один з героїв фільму.

В заручниках у російських військових станом на сьогодні - кількасот тисяч людей. Проте Херсон чинить героїчний опір.

Показ фільму "Тихий терор. Хроніки пекла" відбудеться на Еспресо цієї суботи, 6 серпня, о 15:40, а також в неділю, 7 серпня, о 21:30.



