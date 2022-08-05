Еспресо покаже фільм про терор окупантів в українському Херсоні
6 серпня телеканал "Еспресо" покаже новий документальний фільм Єлизавети Татарінової "Тихий терор. Хроніки пекла" виробництва українського продакшену "ТТБ-Студія"
"Тихий терор. Хроніки пекла" - це фільм-хроніка про життя тимчасово окупованого Херсону з 24 лютого до кінця весни.
Російська пропаганда робить все, аби створити в тимчасово окупованому місті картинку "мирного життя". Насправді ж, тривають масові викрадення та катування людей, херсонців тримають в інформаційній ізоляції, не дозволяють полишати окупований регіон.
Герої фільму – люди, яким дивом вдалося вирватися з міста, і які погодилися розповісти про жахи, які відбуваються у застінках катівень російських загарбників, на камеру. Своїми історіями діляться херсонці, які пережили викрадення та тортури, а також активісти, волонтери, журналісти.
"Те що відбувається в Херсоні дуже важко показати на відео. Тому що весь жах, весь цей тихий терор він відбувається у підвалах, він відбувається вночі. І я не знаю, що краще, коли в твій будинок прилітає ракета, чи коли тебе ставлять до стінки в якомусь підвалі, куди тебе привозять з власного дому?" - розповідає один з героїв фільму.
В заручниках у російських військових станом на сьогодні - кількасот тисяч людей. Проте Херсон чинить героїчний опір.
Показ фільму "Тихий терор. Хроніки пекла" відбудеться на Еспресо цієї суботи, 6 серпня, о 15:40, а також в неділю, 7 серпня, о 21:30.
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