На Еспресо покажуть документальний фільм про співачку Джамалу та війну в Україні
Документальний фільм "Джамала. Пісні Свободи" виробництва "Голосу Америки" в ефірі Еспресо цієї неділі, 17 березня, о 22.30
Журналісти Американської служби "Голосу Америки" спостерігають за співачкою протягом усієї стрічки, фільмуючи всі події та наслідки війни в Україні.
У фільмі використані відео, зняті американськими журналістами в Бучі, Ірпені та Києві. Також журналісти вирушили зі співачкою за кордон, де вона виступала, збирала кошти на допомогу Україні та розповідала світові про свою батьківщину.
Прем'єра фільму відбулась у другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну на YouTube-каналі "Голосу Америки". З березня цього року фільм розміщений у США на 52 сайтах документальних фільмів.
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