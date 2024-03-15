На Еспресо покажуть документальний фільм про співачку Джамалу та війну в Україні

Журналісти Американської служби "Голосу Америки" спостерігають за співачкою протягом усієї стрічки, фільмуючи всі події та наслідки війни в Україні.

У фільмі використані відео, зняті американськими журналістами в Бучі, Ірпені та Києві. Також журналісти вирушили зі співачкою за кордон, де вона виступала, збирала кошти на допомогу Україні та розповідала світові про свою батьківщину.

Прем'єра фільму відбулась у другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну на YouTube-каналі "Голосу Америки". З березня цього року фільм розміщений у США на 52 сайтах документальних фільмів.