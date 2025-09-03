Наталка Діденко про підсумки літа та погоду на 3 вересня
З 28 серпня по 11 вересня ми спостерігаємо "молоде бабине літо". А найближчий тиждень буде тепло
Про це Наталка Діденко розповіла на новому YouTube-каналі "Погода з Наталкою Діденко", який розпочав роботу 31 серпня.
У Києві, за підсумками літа 2025, середньомісячна температура була 20,6 градусів.
За літо було зареєстровано 5 температурних рекордів, і всі вони у перший місяць літа з 6 по 8 червня.
Найхолодніший день літа для столиці - 25 серпня, коли температура повітря опустилася нижче 10 градусів.
Найтепліший день літа - 7 липня, коли стовпчики термометра у Києві сягали 34,4 градуси.
А от щодо прогнозу погоди на найближчу добу, 3 вересня, - по всій України очікується суха, тепла а іноді і спекотна погода.
- Біла Церква
