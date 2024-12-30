Як Хорватія протистояла сербській пропаганді і перемогла у війні: документальний фільм на Еспресо у перший день нового року

Фільм створений Goomba Production Studio (Наталя Гумба (Іщенко) та Сергій Моругін) спільно із телеканалом "Еспресо" і є частиною спеціального випуску "Хронік інформаційної війни" з Ольгою Лень, що вийде у перший день нового року.

У 90-х минулого століття Хорватія зіткнулася з жорстокою агресією з боку Сербії та Югославії: військовий наступ та окупацію території супроводжувала інформаційна кампанія із активним розповсюдженням фейків та відвертою маячнею. Не обійшлось і без "розіп'ятих хлопчиків": сербська влада розповсюджувала брехню про 40 вбитих хорватами немовлят.

"Досліджуючи фейки і дезінформацію у сербсько-хорватській війні, ми несподівано відкрили не тільки схожість, а іноді й абсолютне співпадіння з темами і методами, які використовує Росія проти України сьогодні", - зазначає Наталя Іщенко.

Хорватії вдалося звільнити окуповану територію, більшість - військовим шляхом, частину - дипломатичним. Успіх на інформаційному фронті став однією із складових хорватської перемоги.

"Йдеться про правильно побудовані стратегічні комунікації в інформаційній боротьбі, а не про піар, рекламу чи відкриту пропаганду. Це була раціональна системна робота з інформування світової спільноти про те, що відбувається, з фокусом уваги на події на фронті та спростуванням фейків, без зайвого креативу чи розважального контенту", - розповідає Наталя Іщенко і наголошує, що в Україні відчувається перекіс зі стратегічних комунікацій в бік реклами і піару.

"Документальні проєкти на актуальні теми - серед пріоритетних напрямів розвитку для телеканалу "Еспресо". Досвід Хорватії - успішний приклад перемоги над агресором, який переважав чисельно і здавався сильнішим. Цей фільм - унікальна можливість ознайомитись з інформаційною складовою хорватської перемоги, яка доповнювала успіхи на фронті: під таким кутом зору "хорватський кейс" ще не розглядали. А ще, разом з авторами фільми наші глядачі можуть зробити висновки, чи на повну використовує Україна свій інформаційний арсенал", - коментує Анастасія Равва, генеральна продюсерка "Еспресо".

Як Хорватія перемогла та що з її досвіду є корисним для забезпечення української перемоги - у спецвипуску "Хроніки інформаційної війни", 1 січня, о 17.10.