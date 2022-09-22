Про це в інтерв’ю розповів міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Крістіан Ярван, повідомляє "Укрінформ".

"Естонія розуміє, що ризик кібератак завжди буде частиною інформаційного суспільства – ризик, до якого слід ставитися дуже серйозно. Бути цифровим суспільством означає піддаватися кіберзагрозам. Головне – усвідомлювати ризики та працювати над їхнім зменшенням. Ви ніколи не можете бути на 100% захищені від кібератак, але ви можете мінімізувати їхній негативний вплив на ваші служби", - зазначив Ярван.

Він наголосив, що з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення, співпраця між Естонією та Україною за цим напрямом значно активізувалася. Уряд Естонії є одним із найактивніших надавачів допомоги й підтримки українській владі у захисті від російських кібератак.

"Естонія підтримала безперервність роботи українських цифрових сервісів у хмарі та з-за меж України, а естонський уряд і місцеві технологічні компанії надали матеріальну підтримку Україні, в тому числі у вигляді безоплатного обладнання для моніторингу та протидії кібератакам", - резюмував Ярван.

Відзначимо, за час повномасштабного вторгнення РФ Естонія прийняла близько 55 тис. біженців з України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb