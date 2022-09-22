Про це повідомив президент Естонії Алар Каріс на засіданні Генасамблеї ООН.

"Естонія прийняла приблизно 55 тис. українських біженців, це 4% населення нашої країни. Соціальні служби, послуги освіти - все це надається людям, які тікають від війни. Естонія створила тисячі місць у школах для дітей біженців з України, було відкрито нові школи", - наголосив він.

За словами Алара Каріса, загалом 18 млн українців потрібна міжнародна гуманітарна підтримка. Естонія 21 вересня надала 20 млн євро в межах допомоги України.

"Ми бачимо безпрецедентний рівень підтримки України з боку приватних компаній Естонії, громадянського суспільства, пересічних громадян. Ми продовжимо допомагати відновленню України. Ця допомога має розпочатися прямо зараз і ми закликаємо інших приєднуватися до нас у цьому", - зауважив Алар Каріс.

22 липня уряд Естонії виділив 5,1 млн євро навчальним закладам для підтримки освіти українських дітей.

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