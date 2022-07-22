Естонія виділила понад 5 млн євро закладам освіти для навчання дітей з України

Про це розповіли у Міністерстві освіти України.

Зазначається, що Естонія прийняла понад 13 тис. українців віком до 19 років, а понад 4,8 тисячі українських дітей і молоді зареєстровані в системі освіти країни на всіх освітніх рівнях. Також в Таллінні створили 1000 додаткових місць у закладах загальної середньої й професійно-технічної освіти для продовження навчання тимчасово переміщених з України дітей.

У МОН повідомили, що 1 вересня стартує "Школа Свободи" для українців та освітня консультативна служба "Education Estonia".

Оновлену інформацію про освіту в Естонії, а також рекомендації для дітей і молоді з України можна знайти естонською, англійською та українською мовами на сайті Міністерства освіти та досліджень країни.

Естонські EdTech, як розповідають в українському міністерстві освіти, надають українським дітям цифрові рішення безоплатно, а декілька естонських EdTech компаній презентували цифрові навчальні платформи, ігри та інструменти українською мовою.

26 травня естонські ЗМІ повідомили, що у Таллінні відкриють школу для 800 українських дітей. Заявки на вступ до школи приймаються з 1 червня, а навчальний рік має розпочатися у вересні.

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