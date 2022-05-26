У Таллінні відкриють школу для 800 українських дітей
У столиці Естонії є можливість забезпечити місця у школах для українських учнів з першого по шостий клас. Для школярів 7-12 класів запропонують нову школу, яка забезпечить 800 місць для навчання
Про це пише News ERR.
Раніше для навчання розглядали приміщення Талліннської музичної школи, яка незабаром буде звільнена. Проте міністерка освіти Естонії Лійна Керсна сказала, що приміщення нової школи розміщене в центрі і це робить його доступнішим.
Видання повідомляє, що у новій школі щонайменше 60 відсотків навчання в класі проводитиметься естонською мовою.
"Ми дивимося, хто ці діти, яка у них рідна мова, чи якою мовою вчилися, коли вони навчалися в Україні. Виходячи з цього, ми почнемо навчати їх українською або російською", - розповіла директорка Ольга Селіштшева.
Заявки на вступ до школи приймаються з 1 червня, а навчальний рік має розпочатися у вересні.
Видання повідомляє, що понад 1600 дітей з України зареєстровано в Таллінні, майже 500 з них навчаються в російськомовних школах, інші в школах з естонською мовою.
- 19 травня ЗМІ повідомляли, що кожного дня до Естонії прибувають від 300 до 50 біженців з України, більшість прибували через прикордонний пункт з Росії.
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