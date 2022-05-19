Щодня до Естонії прибуває до 500 українців, більшість перетинають кордон з території Росії
Кожного дня до Естонії прибувають від 300 до 50 біженців з України, більшість прибувають через прикордонний пункт з Росії
Про це пише ERR News.
Понад 38 500 громадян України прибули до Естонії з наміром залишитися найближчим часом, про це свідчать дані Департаменту поліції та прикордонної охорони.
Загалом з початку повномасштабної війни в Україні до Естонії прибуло 38 702 людей, що становить майже 3 відсотки від всього населення Естонії. Більшість з них – жінки та діти.
Видання повідомляє, що майже 26 000 людей зареєструвалися на тимчасовий захист.
- До Естонії прибувають українські біженці, яких раніше вивезли в Росію.
- Станом на 30 квітня до Естонії прибули понад 34 тис. українських біженців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе