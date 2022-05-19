Щодня до Естонії прибуває до 500 українців, більшість перетинають кордон з території Росії

Про це пише ERR News.

Понад 38 500 громадян України прибули до Естонії з наміром залишитися найближчим часом, про це свідчать дані Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Загалом з початку повномасштабної війни в Україні до Естонії прибуло 38 702 людей, що становить майже 3 відсотки від всього населення Естонії. Більшість з них – жінки та діти.

Видання повідомляє, що майже 26 000 людей зареєструвалися на тимчасовий захист.

До Естонії прибувають українські біженці, яких раніше вивезли в Росію.

Станом на 30 квітня до Естонії прибули понад 34 тис. українських біженців.

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