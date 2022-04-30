До Естонії прибули понад 34 тис. українських біженців

Повідомляє видання ERR.



За даними видання, станом на 29 квітня до Естонії прибули і виявили бажання залишитися 34 394 людини. За тимчасовим захистом звернулися 22 962 українці. Більшість людей зупиняються у друзів та родини.



За останні кілька тижнів кількість прибулих стабілізувалася на рівні близько 450 на добу. Додають, що більшість біженців зараз в'їжджають до Естонії через прикордонні переходи з Росії.



У п'ятницю (29 квітня) в Естонію в'їхали ще 587 українців, а 325 повідомили, що перебувають транзитом.



Видання повідомляє, що частина біженців вже знайшли роботу, кілька тисяч дітей почали відвідувати школу. Однак багато людей повідомляють про проблеми, намагаючись отримати доступ до догляду за дітьми або знайти довгострокове житло.



Для порівняння, понад 50 000 біженців прибули до Литви, яка має майже 2,8 мільйона населення, і понад 22 000 до Латвії, яка має населення 1,9 мільйона. Усі три країни Балтії прийняли кількість біженців, які становлять понад 1 відсоток їхнього населення. В Естонії цей показник перевищив 2,5 відсотка.

29 квітня під час екстреного засідання уряд Латвії підтримав новий план допомоги українським біженцям.

Станом на 26 квітня у Латвії перебували близько 25 тисяч вимушено переселених людей з України.