Естонія, Люксембург та Україна створили IT-коаліцію, що має дати ЗСУ перевагу на полі бою
На засіданні Контактної групи з питань оборони України 19 вересня Естонія, Люксембург та Україна започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері
Про це повідомляє пресслужба міноборони Естонії.
"Роль інформаційно-комунікаційних технологій у цій війні, безумовно, важче усвідомити, оскільки кінетична діяльність на фронті набагато помітніша. А проте дії в кіберсфері є значними підсилювачами того, що відбувається на фізичному полі бою. Для Естонії це задоволення й честь мати можливість використати свої компетенції електронної держави для підтримки України", – сказав міністр оборони Ганно Певкур.
Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що ІТ-коаліція зосереджуватиметься на гарантуванні безпечної та стійкої ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України й Сил оборони, що дасть змогу Україні бути ефективнішою на полі бою.
На презентаційному заході IT Coalition також підписали Декларацію про наміри Бельгія, Литва та Данія.
- 19 вересня у Німеччині в очному форматі проходить уже 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Уперше в ньому бере участь Рустем Умєров як новий очільник Міноборони.
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