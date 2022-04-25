Естонія на п'ять років заборонила в'їзд російському співаку Кіркорову
Естонія на 5 років ввела заборону на в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову
Про це повідомляє ERR.
Заборона набула чинності з 22 квітня і буде діяти до 2027 року. Також заборонили в’їзд співачці Поліні Гагаріній.
Найближчий концерт Кіркорова в Естонії мав бути 27 травня у Таллінні.
- У січні 2019 року Литва заборонила в'їзд російському співакові Філіпу Кіркорову на територію країни на п'ять років через виправдання окупації Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.96
Купівля 30.96Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.26Продаж 34.62
- Актуальне
- Важливе