Естонія на п'ять років заборонила в'їзд російському співаку Кіркорову

Про це повідомляє ERR.

Заборона набула чинності з 22 квітня і буде діяти до 2027 року. Також заборонили в’їзд співачці Поліні Гагаріній.

Найближчий концерт Кіркорова в Естонії мав бути 27 травня у Таллінні.

У січні 2019 року Литва заборонила в'їзд російському співакові Філіпу Кіркорову на територію країни на п'ять років через виправдання окупації Криму.