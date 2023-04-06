Про це повідомляє ERR.

Протягом наступних трьох років заборонено в'їжджати до Естонії художньому керівнику театру Дмитру Ісаєву та директору театру Даміру Садреєву.

Театр "Нітья" родом з Єкатеринбурга, але, за словами організаторів, не має стаціонарного майданчика, постійно гастролює як Європою, так і Росією. У акторів оформлена шенгенська віза, на підставі якої вони можуть пересуватися Євросоюзом.

Проте у вівторок Міністерство культури Естонії не підтримало виступ театру в Естонії. "Якщо йдеться про художній колектив із Росії, який, наскільки нам відомо, виступав, наприклад, у Криму в 2019 році, і зараз постійно гастролює Росією, то однозначно виникнуть сумніви, чи доречна така трупа на естонській сцені. Тому Міністерство культури у вівторок зв'язалося з Міністерством внутрішніх справ, щоб попросити оцінку, чи створює театр загрозу громадському порядку Естонії", - пояснив голова відділу комунікацій Міністерства культури Мееліс Компус.

В Естонії театр планував дати вісім спектаклів, дві з яких були скасовані раніше через те, що в деяких акторів закінчилися шенгенські візи.

Ще у вівторок продавалися квитки на шість вистав театру у різних містах Естонії. Організатори заявили, що у разі скасування вистав квитки будуть повернуті.