Естонія вручила ноту протесту послу РФ через порушення повітряного кордону країни російським гвинтокрилом
Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Росії для вручення ноти протесту через російський гвинтокрил, який нещодавно порушив повітряний кордон країни
Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Естонії.
Зазначається, що порушення повітряного кордону сталося на південному сході Естонії в районі прикордонного переходу Койдула. Там вертоліт Російської Федерації самовільно увійшов у повітряний простір Естонії.
"З точки зору Естонії, це дуже серйозний і сумний випадок, який ні в якому разі не є прийнятним. На засіданні МЗС знову рішуче засудило продовження агресії Росії в Україні. Ми також підкреслили, що Росія повинна поважати принципи національного суверенітету і територіальної цілісності та міжнародного права", - йдеться в заяві естонського МЗС.
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