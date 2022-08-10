Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Естонії.

Зазначається, що порушення повітряного кордону сталося на південному сході Естонії в районі прикордонного переходу Койдула. Там вертоліт Російської Федерації самовільно увійшов у повітряний простір Естонії.

"З точки зору Естонії, це дуже серйозний і сумний випадок, який ні в якому разі не є прийнятним. На засіданні МЗС знову рішуче засудило продовження агресії Росії в Україні. Ми також підкреслили, що Росія повинна поважати принципи національного суверенітету і територіальної цілісності та міжнародного права", - йдеться в заяві естонського МЗС.

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