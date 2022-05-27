Естонський дитячий журнал Täheke видав випуск українською
В Естонії найпопулярніший дитячий журнал серед естонських дітей віком від 5 до 10 років Täheke видав спецвипуск українською мовою
Про це повідомляє ERR.
"Коли стали прибувати діти з України, з кожним днем все більше і більше, було видно, що літератури українською про Естонію дуже мало. Нам здалося, що книгу видавати досить складно і тиражі не такі великі, а літературний журнал Täheke все-таки більш компактна і в нього більш оперативна форма", - сказала головна редакторка журналу Täheke Ілона Мартсон.
Зазначається, що діти безплатно отримають спецвипуск через школи й дитяті садочки.
Головна ціль спецвипуску - познайомити українських дітей з естонською культурою.
Тираж спецвипуску становить 3500 екземплярів. Видати його вдалося завдяки пожертвуванням, яких у сумі набралося близько 3000 євро.
- Нагадаємо, у Таллінні відкриють школу для 800 українських дітей. Щонайменше 60 відсотків навчання в класі проводитиметься естонською мовою.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.69
Купівля 34.69Продаж 35.93
-
EUR
Купівля 36.44Продаж 38.19
- Актуальне
- Важливе