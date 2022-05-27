Естонський дитячий журнал Täheke видав випуск українською

Про це повідомляє ERR.

"Коли стали прибувати діти з України, з кожним днем ​​все більше і більше, було видно, що літератури українською про Естонію дуже мало. Нам здалося, що книгу видавати досить складно і тиражі не такі великі, а літературний журнал Täheke все-таки більш компактна і в нього більш оперативна форма", - сказала головна редакторка журналу Täheke Ілона Мартсон.

Зазначається, що діти безплатно отримають спецвипуск через школи й дитяті садочки.

Головна ціль спецвипуску - познайомити українських дітей з естонською культурою.

Тираж спецвипуску становить 3500 екземплярів. Видати його вдалося завдяки пожертвуванням, яких у сумі набралося близько 3000 євро.

Нагадаємо, у Таллінні відкриють школу для 800 українських дітей. Щонайменше 60 відсотків навчання в класі проводитиметься естонською мовою.

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