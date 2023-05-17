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Естонський парламент підтримав прагнення України до членства в НАТО

17 травня, 2023 середа
22:19
Світ Парламент Естонії

Парламент Естонії, рійгікогу, 92 голосами прийняв заяву на підтримку прагнення України приєднатися до НАТО

Про це йдеться на сайті рійгікогу.

За заяву проголосували 92 парламентарії зі 101. 

У документі висловлено підтримку вступу України в НАТО. Крім того, в ній ідеться про те, що необхідно спланувати на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі 11-12 липня конкретні кроки, необхідні для швидкої інтеграції України в НАТО. А також надати їй запрошення вступити до організації.

Парламент Естонії також визнає, що перемога України над Російською Федерацією, яка веде агресивну війну, та подальший вступ України до НАТО "є єдиним шляхом до забезпечення заснованого на правилах світового порядку, тривалого миру та безпеки європейських демократичних країн"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, коментуючи цю заяву, назвав її вкрай важливою та написав, що "щиро вдячний кожному депутатові" за її підтримку.

Від початку минулого року рійгікогу ухвалив п'ять заяв та заклик із засудженням дій Росії та висловленням підтримки Україні.

  • 12 травня в МЗС Естонії також закликали на майбутньому саміті НАТО надати Україні "додаткові кроки" до членства
Україна
Естонія
НАТО
вступ до НАТО
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