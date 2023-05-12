У МЗС Естонії закликали на майбутньому саміті НАТО надати Україні "додаткові кроки" до членства
Генеральний секретар міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов заявив, що позиція Естонії та НАТО полягає у тому, що Україна буде членом Альянсу. Проте закликає на майбутньому саміті у Вільнюсі надати Києву "якісь додаткові кроки до членства"
Про це передає АрміяInform.
"Наша позиція (Естонії, - ред.) і позиція НАТО полягає в тому, що Україна буде в НАТО, як було прийнято на Бухарестському саміті (2008 року, - ред.). Ми тільки почали обговорення, тому що НАТО є консенсусною організацією. Це буде консенсусне рішення. Наша позиція полягає в тому, що ми повинні надати Україні якісь додаткові кроки до членства", - зауважив Всевіов.
Крім того, на саміті у Вільнюсі також розглядатимуть вступ Швеції до НАТО.
"Це буде величезна користь для безпеки Швеції, Естонії, для безпеки регіону Балтійського моря. Це буде величезна користь для НАТО в цілому. 2 країни ще не ратифікували (Туреччина та Угорщина, - ред.). Я сподіваюся, що так і буде. Я дуже впевнений, що у Вільнюсі ми матимемо 32 союзники Альянсу", - сказав він.
Дипломат вважає, що відносини з Росією та Заходом будуть залежати від осіб, кого росіяни визнають лідерами. З усім тим довіра між Заходом і РФ, яка є основою будь-яких стабільних відносин, була докорінно порушена. Це сталося через російське вторгнення в Грузію 2008 року, вторгнення в Україну у 2014 році та вторгнення 2022 року – найбільше після 1945 року.
Всевіов також нагадав, що Захід може вижити та процвітати без відносин з Росією: "Ми довели, що можемо жити без багатьох речей, від яких залежали, наприклад, від російського газу". Додавши при цьому, що водночас всебічна підтримка України задля перемоги над агресором має залишатися в пріоритеті для Заходу.
Нині всередині ЄС також триває робота, щоб заповнити прогалини, якими користується Росія, аби обійти санкції, наголошує естонський дипломат.
"Світ змінився, змінилися загрози. Ми будемо виконувати рішення, прийняті в Мадриді минулого року. Але ми повинні рухатися вперед. Ми нарешті знову зосереджуємось на колективній обороні, якої не було 20 років тому. Наша жорстка сила – це насамперед економічна сила, де ми маємо успіх. Ми повинні бути стратегічними", - додає генсек МЗС країни.
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