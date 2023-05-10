Вступ України до НАТО зараз не розглядається, - Боррель

Про це він розповів в інтерв'ю іспанському телеканалу laSexta.

Жозеп Боррель повідомив, що Україна вже давно планує і хоче вступити до Північноатлантичного альянсу.

"Питання вступу України до НАТО не стоїть на столі, його не було й раніше", - повідомив він.

Глава європейської дипломатії зауважив, що рішення щодо членства України в Альянсі не залежить від генерального секретаря НАТО. Таке рішення прийматимуть всі його члени.

Також він прокоментував вступ Фінляндії до НАТО та намір Швеції вступити до Альянсу. Він заявив, що ці країни залишалися нейтральними до моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Це були нейтральні країни, які не хотіли мати нічого спільного з НАТО. Але коли вони побачили, що Росія вторгається в Україну, вони сказали, що єдиний спосіб гарантувати нашу безпеку — стати членом Альянсу, і попросили нас негайно приєднатися", - пояснив Боррель.