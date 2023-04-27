Шмигаль заявив, що у липні Україна очікує почути, коли стане членом НАТО
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на саміті НАТО у липні у Вільнюсі Україна очікує почути, коли зможе стати членом Альянсу
Про це пише "РБК-Україна", посилаючись на пресконференцію Шмигаля у Римі.
Він також наголосив, що вступ України до НАТО стане надбанням для Альянсу.
"Переконаний, що вступ України в НАТО стане надбанням для НАТО. Ми очікуємо від саміту, звісно, конкретики від наших партнерів та сподіваємося, що отримаємо відповіді на запитання про те, коли ж Україна стане членом НАТО. Звісно, ми просимо про підтримку Італію, Іспанію і всіх наших партнерів, всіх, хто підтримує", - сказав прем'єр.
Шмигаль також підкреслив, що Україна уже воює за стандартами НАТО.
- Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі литовський президент Гітанас Науседа заявив, що необхідно знайти конкретні механізми, які б дозволили Україні швидко інтегруватися у простір НАТО.
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