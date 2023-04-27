Шмигаль заявив, що у липні Україна очікує почути, коли стане членом НАТО

Про це пише "РБК-Україна", посилаючись на пресконференцію Шмигаля у Римі.

Він також наголосив, що вступ України до НАТО стане надбанням для Альянсу.

"Переконаний, що вступ України в НАТО стане надбанням для НАТО. Ми очікуємо від саміту, звісно, конкретики від наших партнерів та сподіваємося, що отримаємо відповіді на запитання про те, коли ж Україна стане членом НАТО. Звісно, ми просимо про підтримку Італію, Іспанію і всіх наших партнерів, всіх, хто підтримує", - сказав прем'єр.

Шмигаль також підкреслив, що Україна уже воює за стандартами НАТО.