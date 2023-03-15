Уявіть собі, ваших дітей запросили взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сиріт, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Ви записуєте акторські проби, надсилаєте їх, і зрештою геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью-Йорку і має американський паспорт.

Алєксандр Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута найближчими днями під Києвом, він з оператором уже в Україні й намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації – зруйнованому домі. От тільки інформація про те, що режисер – росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників. Колеги, будьте обережні!

Алєксандр Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута найближчими днями під Києвом, він з оператором уже в Україні. От тільки інформація про те, що режисер – росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників

Звідки я про все це знаю? Мені розповів деталі мій колега і приятель, відомий український художник-постановник Іван Левченко, до якого Молочніков звернувся із пропозицію попрацювати у проєкті. Ваня "включив дурачка", отримав сценарій і записав їхню аудіорозмову. Зі слів Молочнікова, він має підтримку Офісу президента України й отримав прескарту для себе та оператора. (UPD. Я не можу знати цього напевно, переказую слова Молочнікова, які почула на власні вуха у записаній розмові).

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Я прочитала його сценарій. В ньому багато несмаку, але найгірше не це. Вдумайтеся ще раз – в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проєкт і хто його автор.

Вдумайтеся ще раз – в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проєкт і хто його автор

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Чому я вирішила, що потенційні учасники цього не знають? Мені написала в приват одна з таких шокованих мам. Вона поняття не мала, для кого знімає акторські проби. Пізніше моя приятелька, кастинг-директорка написала мені, що отримала таку ж інформацію від іншої мами. Тобто це не помилка, а тенденція.

До речі, щодо Молочнікова. Я поґуґлила, 2022-го він зняв серіал "Монастырь", це вебсеріал російського виробництва. Ще раз, це було минулого року.

Одне слово, ось така історія. Зйомки заплановані на 16-18 березня. Чи має цей фільм бути знятим, як ви думаєте?

Джерело

Про авторку. Ірина Цілик, українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Член Українського ПЕН

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