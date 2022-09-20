Про це в ефірі Еспресо сказав голова міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

"Зараз, на жаль, такий період часу, що виїжджає майже стільки ж, скільки заїжджає. Наприклад, сьогодні виїхали 50 мешканців громади, і десь до 30 – заїхали. Але приїжджають, як правило, щоб взяти зимові речі й виїхати через декілька днів. Все ж таки евакуація триває. Якщо зробити слайд-шоу руйнувань у Слов’янську за останній час, а далі подивитися все ж таки, що мінімальна кількість загиблих і поранених, то це тому, що в цих будівлях не жили мешканці, не було великої кількості людей. Ось чому вдалося обійтися без жертв... Коли просто складається під’їзд, коли немає п'яти поверхів, зрозуміло, що ніхто б не вижив. Але, на щастя, там нікого не було. Тому це єдине зараз, що рятує життя", - розповів він.

Вадим Лях зазначив, що попри те, що триває евакуація, не всі мешканці Слов'янська налаштовані покинути свої домівки.

"Люди хвилюються за своє майно, я так розумію, що більшість з тих, хто залишається, ніколи не покидали Донецьку область, вони мають сумнів, наскільки можна виїхати. Деякі з них мають вже літніх родичів, які знаходяться у Слов’янську, і не хочуть їх покидати, а ті відмовляються виїжджати. Така проблема є. 80% людей вже виїхало, а зараз люди у роздумах, виїжджати чи ні", - сказав Лях.

7 вересня, російські окупанти обстріляли Слов'янськ. В одному з будинків зруйновано під'їзд, під завалами знайшли тіло чоловіка.

Російські окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС, у Миколаївці почались перебої з водопостачанням.

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