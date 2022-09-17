Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що на території станції пошкоджено обладнання, спалахнула пожежа. Її наразі приборкують рятувальники.

Через обстріл ТЕС виникли перебої водопостачання у місті Миколаївка, де і розташована станція.

"Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню", - пише Кириленко.

Раніше окупанти обстріляли одразу три міста Донеччини.