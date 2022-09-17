Окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС, у Миколаївці почались перебої з водопостачанням
Росіяни обстріляли теплоелектростанцію у Миколаївці, через що у місті виникли перебої із водопостачанням
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Він зазначив, що на території станції пошкоджено обладнання, спалахнула пожежа. Її наразі приборкують рятувальники.
Через обстріл ТЕС виникли перебої водопостачання у місті Миколаївка, де і розташована станція.
"Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню", - пише Кириленко.
- Раніше окупанти обстріляли одразу три міста Донеччини.
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