Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська: пошкоджено багатоповерхівку
Сьогодні, 11 вересня, російська армія обстріляла Слов'янськ Донецької області, пошкоджено багатоповерхівку
Про це повідомив голова міської військової адміністрації Словʼянська Вадим Лях у фейсбуці.
Також голова міської військової адміністрації закликав мешканців бути пильними і без особливої потреби не виходити на вулицю.
- Голова міської військової адміністрації Словʼянська Вадим Лях розповів, що активність виїзду збільшується лише після потужних обстрілів міста.
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