Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська: пошкоджено багатоповерхівку

"Неділя у місті не минула спокійно. Тривають обстріли. Центр Слов'янська, район Словкурорту. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих наразі з'ясовується", - пише Лях.

Також голова міської військової адміністрації закликав мешканців бути пильними і без особливої потреби не виходити на вулицю.

Голова міської військової адміністрації Словʼянська Вадим Лях розповів, що активність виїзду збільшується лише після потужних обстрілів міста.

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