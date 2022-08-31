Кількість охочих евакуюватися зі Словʼянська зростає після потужних обстрілів, - голова міської ВА Лях

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

“Евакуація зі Словʼянська триває і є цілком безпечною. Є дуже великий вибір куди людям виїхати. Зокрема, Кіровоградська, Житомирська та Київська області. Також люди можуть виїхати у Францію, якщо мають закордонний паспорт. Виїхати є куди. Достатньо зателефонувати на гарячу лінію і ви вже потрапляєте в супровід спеціаліста, який вам допоможе”, - розповів Лях

Голова міської військової адміністрації зауважив, що більшість людей покидає місто лише після дуже потужних обстрілів.

"Також ми активно евакуюємо маломобільні групи населення. Двічі на тиждень санітарний вагон доставляє людей на безпечні території. Тому можливість виїхати зі Словʼянська є в усіх. Однак, на жаль, активність виїзду збільшується лише після потужних обстрілів міста", - додав він.

Вночі, 28 серпня, російські війська обстріляли Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, мешканці постраждалих будинків були вчасно евакуйовані

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