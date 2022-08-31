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Головна війна з Росією Кількість охочих евакуюватися зі Словʼянська зростає після потужних обстрілів, - голова міської ВА Лях
Ексклюзив

Кількість охочих евакуюватися зі Словʼянська зростає після потужних обстрілів, - голова міської ВА Лях

31 серпня, 2022 середа
15:26
війна з Росією евакуація

Голова міської військової адміністрації Словʼянська Вадим Лях розповів, що активність виїзду збільшується лише після потужних обстрілів міста

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

“Евакуація зі Словʼянська триває і є цілком безпечною. Є дуже великий вибір куди людям виїхати. Зокрема, Кіровоградська, Житомирська та Київська області. Також люди можуть виїхати у Францію, якщо мають закордонний паспорт. Виїхати є куди. Достатньо зателефонувати на гарячу лінію і ви вже потрапляєте в супровід спеціаліста, який вам допоможе”, - розповів Лях

Голова міської військової адміністрації зауважив, що більшість людей покидає місто лише після дуже потужних обстрілів.

"Також ми активно евакуюємо маломобільні групи населення. Двічі на тиждень санітарний вагон доставляє людей на безпечні території. Тому можливість виїхати зі Словʼянська є в усіх. Однак, на жаль, активність виїзду збільшується лише після потужних обстрілів міста", - додав він.

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2022, середа
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