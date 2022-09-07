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Окупанти обстріляли Слов'янськ: вдарили по школах і житлових будинках, під завалами можуть бути люди

7 вересня, 2022 середа
09:20
війна з Росією Ракетний обстріл Слов'янська

Сьогодні, 7 вересня, російські окупанти обстріляли Слов'янськ. В одному з будинків зруйновано під'їзд, під завалами можуть бути люди

Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях у фейсбуці.

"Середа, 7 вересня. У нас знову недобрий ранок. Два влучення. Черевківка, школа №4. На щастя без жертв. Вул. Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома. Від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам", - пише Лях.

Також голова міської військово-цивільної адміністрації Слов'янська повідомив про руйнування багатоповерхівок і школи.

"Ще один результат ранкового прильоту. Хімік, вул. Донська. Постраждали багатоповерхові будинки. В тому числі, школа №9. Вибиті шибки, обірвані дроти. Бережіть себе! Не забувайте про можливість евакуюватись!", - йдеться у повідомленні.

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Україна
Росія
російська армія
злочини проти людяності
Донеччина
Слов'янськ
ракетний удар
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