Окупанти обстріляли Слов'янськ: вдарили по школах і житлових будинках, під завалами можуть бути люди
Сьогодні, 7 вересня, російські окупанти обстріляли Слов'янськ. В одному з будинків зруйновано під'їзд, під завалами можуть бути люди
Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях у фейсбуці.
Також голова міської військово-цивільної адміністрації Слов'янська повідомив про руйнування багатоповерхівок і школи.
- У ніч з 6 на 7 вересня росіяни двічі обстріляли цивільну інфраструктуру Дніпропетровської області, поранених і загиблих немає.
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