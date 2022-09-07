Вночі окупанти били з "градів" і важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

"Ніч з однією тривогою та двома обстрілами… Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з "градів", мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - пише Резніченко.

Також голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що уночі вогнеборці побороли пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети.

"Боролися з полум’ям понад 16 годин... У інших районах області ніч була спокійною і на цю хвилину теж спокійно", - додав він.

У ніч з 6 на 7 вересня російський агресор завдав ракетного удару по Харкову.

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