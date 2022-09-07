Росія завдала ракетний удар по Харкову
У ніч з 6 на 7 вересня російський агресор завдав ракетного удару по Харкову
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"О 00:30 ракетний удар по Харкову. Поки що відомо про прильоти у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, там горять кілька авто та виробнича будівля. Ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники. Про жертв чи постраждалих на цю хвилину інформації немає", - пише Терехов.
- Нагадаємо, увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа. Також окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу.
- Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.
- Впродовж доби Росія понад 40 разів обстрілювала Сумщину: 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї.
- Також увечері у небі над Миколаївською областю українські сили ППО збили дві російські керовані авіаційні ракети.
- У Харкові в ніч на 6 вересня прогриміли звуки вибухів, від одного з них загинула місцева мешканка.
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