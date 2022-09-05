Про це інформує в телеграмі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Приблизно о 19 годині вечора у Криворізькому районі ворог завдав два ракетні удари крилатими ракетами по нафтобазі. Знищено великий запас палива. Рятувальники приступають до локалізації пожежі", - пише Вілкул.

Інформацію щодо постраждалих і наслідки уточнюють.

Крім того, удень окупанти вдарили по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Сталася пожежа, вогонь охопив 3,5 гектари лісосмуги та сухих залишків пшениці. Була загроза для високовольтної лінії електропередач, але рятувальники загасили пожежу.

У Нікополі пошкоджено 9 об'єктів, один багатоповерховий будинок і до 10 приватних домівок.

Також рашисти обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град" забороненими касетними боєприпасами Апостолівську та Зеленодольську громади.

86-річна жінка загинула у власному дворі: "уламок від касетного БК влучив їй у голову".

Ще троє - поранені, усі похилого віку - 59, 72 і 78 років.

"Вони евакуйовані в одну з криворізьких лікарень у вкрай важкому стані, за їхнє життя борються наші медики. В громаді пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та 30 сонячних панелей", - роз'яснив голова адміністрації.

Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.

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