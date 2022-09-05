Російські окупанти двічі за ніч обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, - ОВА
Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.
"Росіяни не припиняють терору наших мирних міст і сіл… Вночі під російським вогнем вкотре опинився Нікопольський район. Його двічі обстріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Обірвало і кілька ліній електропередач – їх уже полагодили", - пише Резніченко.
Також зазначається, що в інших районах області ніч пройшла з сиренами, проте минулося без російських атак.
- У Харкові 4 вересня росіяни обстріляли будинки в Холодногірському й Новобаварському районах, поранили двох цивільних.
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