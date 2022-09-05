Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

"Росіяни не припиняють терору наших мирних міст і сіл… Вночі під російським вогнем вкотре опинився Нікопольський район. Його двічі обстріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Обірвало і кілька ліній електропередач – їх уже полагодили", - пише Резніченко.

Також зазначається, що в інших районах області ніч пройшла з сиренами, проте минулося без російських атак.

У Харкові 4 вересня росіяни обстріляли будинки в Холодногірському й Новобаварському районах, поранили двох цивільних.

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